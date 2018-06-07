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عقب تكليف المهندس مصطفى مدبولى.. كيف تتشكل الحكومة الجديدة وفق الدستور؟

الخميس، 07 يونيو 2018 04:16 م
عقب تكليف المهندس مصطفى مدبولى.. كيف تتشكل الحكومة الجديدة وفق الدستور؟ الرئيس السيسي ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس مصطفى مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ المهندس مصطفى مدبولى تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة من أجل عرض برنامجه على مجلس النواب، وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أنه فى ضوء المادة 146 من الدستور فإن المهندس مصطفى مدبولى برنامجه على مجلس النواب، من أجل الحصول على ثقة الأغلبية.

 

وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": "إذا لم تحصل حكومة المهندس مصطفى مدبولى على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

 

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

وتنص المادة 146 من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد بالمعاش

الكلام مكتوب وزى الفل - ويبقى مجموعة الخطوات التالية

وبالتالى ليس امامنا الا الانتظار - والله دائما مع الشعب المصرى الطيب

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