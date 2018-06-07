عضو بالحزب الشيوعى: مقاتلات إسرائيلية تدربت بتركيا على ضرب قطاع غزة

كتب- هاشم الفخرانى

قال مرشح الحزب الشيوعى التركى، ديلاك أن، الذى سيخوض الانتخابات فى 13 مدينة عبر 17 مرشحًا عن مدينة قونيا، أنه لا يمكن الاحتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحرق العلم، مفيدا أنه في الوقت الذي كان المواطنون يحتجون في ساحة جامع مولانا في قونيا الأسبوع الماضي كانت المقاتلات الإسرائيلية تجري مناورات فى سماء قونيا التركية .

وأوضح ديلاك أن أول ما سيقوم به كعضو بالبرلمان هو التقدم بمقترح لإغلاق قاعدة الناتو فى قونيا.

جدير بالذكر أن الطيارين الإسرائيليين قد بدأوا في عام 2016 تلقى تدريبات في قاعدة الناتو بمدينة قونيا فى إطار مناورات صقور الأناضول.

وخلال السنوات التي شاركت فيها إسرائيل ضمن المناورات انتقدت العديد من الفصائل هذا الإجراء مشيرين إلى أن الطيارين الإسرائيليين الذين يتدربون في تركيا يقصفون قطاع غزة.