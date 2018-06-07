video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 07:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو بالحزب الشيوعى: مقاتلات إسرائيلية تدربت بتركيا على ضرب قطاع غزة

الخميس، 07 يونيو 2018 06:01 م
عضو بالحزب الشيوعى: مقاتلات إسرائيلية تدربت بتركيا على ضرب قطاع غزة مقاتلات اسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

قال مرشح الحزب الشيوعى التركى، ديلاك أن، الذى سيخوض الانتخابات فى 13 مدينة عبر 17 مرشحًا عن مدينة قونيا، أنه لا يمكن الاحتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحرق العلم، مفيدا أنه في الوقت الذي كان المواطنون يحتجون في ساحة جامع مولانا في قونيا الأسبوع الماضي كانت المقاتلات الإسرائيلية تجري مناورات فى سماء قونيا التركية .

وأوضح ديلاك أن أول ما سيقوم به كعضو بالبرلمان هو التقدم بمقترح لإغلاق قاعدة الناتو فى قونيا.

جدير بالذكر أن الطيارين الإسرائيليين قد بدأوا في عام 2016 تلقى تدريبات في قاعدة الناتو بمدينة قونيا فى إطار مناورات صقور الأناضول.

وخلال السنوات التي شاركت فيها إسرائيل ضمن المناورات انتقدت العديد من الفصائل هذا الإجراء مشيرين إلى أن الطيارين الإسرائيليين الذين يتدربون في تركيا يقصفون قطاع غزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن لأكثر من 2000 مشتبه بهم فى تركيا على خلفية تحركات الجيش

اسرائيل

مقاتلات

تركيا

مناورات

قطاع غزة




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة