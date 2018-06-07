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عريقات: الرئيس الفلسطينى يوقع 7 مواثيق ومعاهدات دولية

الخميس، 07 يونيو 2018 04:18 م
عريقات: الرئيس الفلسطينى يوقع 7 مواثيق ومعاهدات دولية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رويترز
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قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات صحفية اليوم الخميس إن الرئيس محمود عباس وقع عددا من المواثيق والمعاهدات الدولية تتضمن طلب الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف عريقات للصحفيين عقب لقائه فى مكتبه فى رام الله مع وزير الخارجية الأيرلندى سايمون كوفنى "وقع سيادة الرئيس على سبعة مواثيق ومعاهدات دولية أهمها العهد الثانى للميثاق السياسى والمدنى المتعلق بمنع الإعدام... باقى المنظمات تتعلق بأمور بيئية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا "أصحبنا الآن أعضاء فى 117 ميثاقا ومنظمة دولية، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من جانبنا لمواءمة قوانينا الفلسطينية مع المتطلبات التى يفرضها علينا هذا الانضمام".

وقال إن السلطة الفلسطينية طلبت من وزير الخارجية الإيرلندى مساعدة بلاده لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.

من جانب آخر رحبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس بانضمام فلسطين إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة لرويترز "إلغاء عقوبة الإعدام كان مطلبا دائما للهيئة وكنا قد بعثنا برسائل للرئيس حول ذلك".

وأضاف فى اتصال هاتفى مع رويترز "الرئيس عباس منذ استلامه للحكم فى العام 2005 لم يصادق على أى حكم إعدام، وهو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم الواقع. والآن هو بالانضمام إلى هذه الاتفاقية سيوقفها بالتشريعات".

وينص القانون الفلسطينى الأساسى على أن يصدق الرئيس على تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية قبل تنفيذها، إلا أن حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 نفذت العديد من أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.

وقال الدويك "الانضمام إلى الاتفاقية يترتب عليه مجموعة التزامات أهمها أن تلتزم الدولة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على أراضيها وأن تلغى أية نصوص عقابية تتضمن عقوبة الإعدام".

وأضاف أن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام واستبدلها بعقوبات أخرى تكون رادعة للجرائم الخطيرة".

وبدأت فلسطين الانضمام إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية منذ أصبحت دولة بصفة مراقب فى الأمم المتحدة عام 2012، وكان من أبرز تلك الخطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.


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