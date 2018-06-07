ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية، عن ضبط أ. م. م. ع 42 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد وبحوزته طبنجة معدلة عيار 9 مم، وح. م. ح 32 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد سبق اتهامه فى قضية جنح مركز رشيد تبديد وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وع. ع. م 25 سنة عاطل، وا. ع. ل 22 سنة عاطل ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار سبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة وبحوزتهما بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 مم، وع. ا. ع " 25 سنة عاطل ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع عيار12 مم، م. م. ع 25 سنة عاطل ومقيم حوض 9 مركز كفر الدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وم. غ. ح 30 سنة عاطل ومقيم قرية الأندلس مركز كفر الدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع.

كما تم ضبط م م ع 29 سنة عاطل ومقيم شارع صلاح الدين قسم دمنهور وبحوزته 9 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 180 جرام ، مبلغ 350 جنيهاً، هاتف محمول " بقصد الاتجار، وم. م. ع 25 سنة عاطل ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار وبحوزته 35 تذكره لمسحوق الهيروين المخدر تزن 35 جرام، و10 أقراص مخدر بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة.