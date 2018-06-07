ضبط 5268 هاربا من تنفيذ الأحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، وضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 10 هاربين من جناية ما بين مؤبد قتل وسرقة وسلاح وعاهة مستديمة و1784 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 315 محكوما عليه فى المستأنف، وضبط 3061 هاربا من أحكام فى غرامة و 98 هاربا من أحكام مخالفات ، باجمالى إحكام 5268 ، وتحصيل 220761 جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.