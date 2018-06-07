ضبط 31 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون بجنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط 31 متهما بحيازة مواد مخدرة، و8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مديرنة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، والمنطقة الاثرية بالهرم، عن تحرير 106 قضايا تموينية، ضٌبط بها كميات من اللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية، وتنفيذ 122 حكما قضائيا، وضبط 15 بائعا متجولا، و8 خيول وجمال لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.