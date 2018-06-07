video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 03:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 12 مليون وحدة ألعاب نارية بميناء دمياط البحرى

الخميس، 07 يونيو 2018 02:24 م
ضبط 12 مليون وحدة ألعاب نارية بميناء دمياط البحرى العاب نارية
تامر البطريقى
إضافة تعليق

أسفرت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى، اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بالقاهرة لمالكها "رجب . خ . ع"، باستيراد رسالة "ألعاب أطفال" داخل عدد 4 حاويات واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء دمياط البحرى، وتهريب أصحاب الشأن كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور دخولها، ومستحضرات تجميل أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بإخفائها ضمن مشمول الرسالة.

 

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 12,395,520 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، 29970 شيشة وسجائر إلكترونية ومستلزماتهما، 29376 قطعة أدوات تجميل، 910 ماكينة حلاقة كهربائية، وقدرت قيمة الرسوم والغرامة للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بأكتر من 10 ملايين جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تاجر قبل ترويجه 750 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

الداخلية تضبط 35 ألف لتر بنزين و6 آلاف قطعة ألعاب نارية

ضبط 15 ألف صاروخ ألعاب نارية فى 5 محافظات

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث

العاب نارية

ميناء دمياط

ادوات تجميل

ضبط العاب نارية




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة