ضبط 12 مليون وحدة ألعاب نارية بميناء دمياط البحرى

تامر البطريقى

أسفرت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى، اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بالقاهرة لمالكها "رجب . خ . ع"، باستيراد رسالة "ألعاب أطفال" داخل عدد 4 حاويات واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء دمياط البحرى، وتهريب أصحاب الشأن كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور دخولها، ومستحضرات تجميل أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بإخفائها ضمن مشمول الرسالة.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 12,395,520 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، 29970 شيشة وسجائر إلكترونية ومستلزماتهما، 29376 قطعة أدوات تجميل، 910 ماكينة حلاقة كهربائية، وقدرت قيمة الرسوم والغرامة للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بأكتر من 10 ملايين جنيه.