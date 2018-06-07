video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 08:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط معلم أزهرى انتحل صفة طبيبة علاج طبيعى لتصوير الفتيات وابتزازهن بالمنوفية

الخميس، 07 يونيو 2018 07:31 م
ضبط معلم أزهرى انتحل صفة طبيبة علاج طبيعى لتصوير الفتيات وابتزازهن بالمنوفية كلابش - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

انتحل معلم بمعهد أزهرى، بقرية جنزور، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صفة طبيبة علاج طبيعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لاستغلال الفتيات وتصويرهن بالملابس الداخلية وابتزازهن فيما بعد.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتلقيه بلاغًا بضبط "ا.م.ع" 34 سنة معلم حاسب آلى، بمعهد الروضة الأزهرى بقرية جنزور بمركز بركة السبع، لقيامه بتصوير بعض الفتيات بالملابس الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منتحلًا شخصية طبيبة علاج طبيعى، لإقناع الفتيات بإرسال صورهن شبه عاريات وابتزازهن عقب ذلك.

 

وتم ضبط المتهم وبحوزته حاسب آلى يحتوى على تلك الصور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بابتزاز وتهديد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

معلم ازهرى

بركة السبع




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة