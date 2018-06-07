ضبط معلم أزهرى انتحل صفة طبيبة علاج طبيعى لتصوير الفتيات وابتزازهن بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

انتحل معلم بمعهد أزهرى، بقرية جنزور، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صفة طبيبة علاج طبيعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لاستغلال الفتيات وتصويرهن بالملابس الداخلية وابتزازهن فيما بعد.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتلقيه بلاغًا بضبط "ا.م.ع" 34 سنة معلم حاسب آلى، بمعهد الروضة الأزهرى بقرية جنزور بمركز بركة السبع، لقيامه بتصوير بعض الفتيات بالملابس الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منتحلًا شخصية طبيبة علاج طبيعى، لإقناع الفتيات بإرسال صورهن شبه عاريات وابتزازهن عقب ذلك.

وتم ضبط المتهم وبحوزته حاسب آلى يحتوى على تلك الصور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بابتزاز وتهديد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.