ضبط تشكيل عصابى يتاجر فى الأسلحة النارية وبحوزته بندقية آلية بعين شمس

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على تشكيل عصابى وبحوزته بندقية آلية قبل بيعها فى المنطقة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن كل من سيد .ع.ع.ز. 41 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 13351 لسنة 2013م طوخ / قليوبية " قتل ، ومحمد.ا.ج.س. 40 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 6015 لسنة 2004م طوخ / قليوبية "مخدرات" ، ومحمد .ع.ص. 26 سنةعاطل، يترددون على دائرة القسم وبحوزتهم سلاح نارى "بدون ترخيص" بقصد التصرف فيه بالبيع .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن النقيب أحمد طارق الصيفى الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ق ق س 1628 سوداء اللون "ملك صديق المتهم الأول"، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلى عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 61733 وعدد 25 طلقة من ذات العيار " .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى، والطلقات بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأضافوا بتحصلهم على السلاح الناري من شخص بمنطقة طوخ / قليوبية مقابل مبلغ 12 ألف جنيه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.