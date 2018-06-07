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ضبط بندقية و25 فرد خرطوش وكميات مختلفة من المخدرات فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 07 يونيو 2018 04:13 ص
ضبط بندقية و25 فرد خرطوش وكميات مختلفة من المخدرات فى حملة أمنية بالغربية أسلحة بيضاء
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 26  سلاحا ناريا منها بندقية خرطوش، و 25 فرد خرطوش و7 طلقة خرطوش ، و 156270 جرام حشيش و25  جرام هيروين و170 قرص مخدر وضبط 16 قطعة سلاح أبيض، و5 متهمين هاربين، و3 مراقبين هاربين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 9 عناصر إجرامية من العناصر الخطرة، و4 مسجل شقى خطر، و5 مسجل لهم كروت معلومات جنائية، و6 متهم هارب و3 مراقب هارب و1533 صاروخ نارى محدث صوت. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 72 قضية تموينية متنوعة، وضبط 306  قضية مرافق عامة متنوعة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة، وتولت النيابة التحقيقات. 

 

 


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