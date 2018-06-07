ضبط أسمدة زراعية زراعية مدعمة ودقيق مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت جهودها عن ضبط أسمدة زراعية مدعمة، ودقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط محمود م ا 25سنة صاحب محل أسمده بمنطقة الصوامع قسم زفتى وبحوزته 2 طن أسمده زراعيه نترات ويوريا مدعمه من قبل الدوله تصرف ربطاً على بطاقات الحيازات الزراعيه فى المحضر رقم 4954 جنح قسم زفتى.

وضبط هدير م ع صاحبة مخبز بلدى بقريه منشأة الأوقاف مركز طنطا والمسئول عنه السيد عبدالمنعم صادق خليل 43سنة مقيم بشارع عبدالمنعم رياض أول طنطا وبحوزته 250كيلو دقيق بلدى مدعم من قبل الدوله إستخراج 82 % بقصد اعاده طرحه بالسوق السوداء فى المحضررقم 58 أحوال مركز طنطا.

وضبط فتحى م ح 40سنة صاحب مخبز بلدى بقريه شوبر مركز وبحوزته 100 كجم دقيق بلدى مدعم من قبل الدوله إستخراج 82 % بقصد اعاده طرحه بالسوق السوداء فى المحضر رقم 59 أحوال مركز طنطا.

كما تم ضبط مصطفى ح ش 41سنة صاحب مخبز بلدى بقريه ميت السودان مركز طنطا لقيامه بالتصرف فى جزء من حصص الدقيق المنصرفه للمخبز بمقدار164 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدوله إستخراج 82 % فى المحضر رقم 53أحوال إدارة مباحث التموين.

وضبط حجازى ي ح ح 40سنة صاحب محل بقاله بمنطقة ترعة الشيتى أول طنطا وبحوزته 162 عبوة أغذية اطفال منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 17949 جنح قسم أول طنطا.

كما ضبط رجب ا ا 50سنة صاحب محل بقاله بشارع حافظ وهبى أول طنطا وبحوزته 117 عبوة أغذية اطفال منتهية الصلاحية فى المحضر رقم17950 جنح قسم أول طنطا.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط محمد ا ف 34سنة صاحب محل بقاله بقرية محلة أبوعلى مركز المحله وبحوزته 60 عبوة مستخضرات تجميل منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 35151 جنح مركز المحلة.

وضبط العارف ع ا 61سنة صاحب محل بقاله بقرية الراهبين مركز سمنود وبحوزته 2068صاروخ ألعاب ناريه محدثه للصوت والشرر، فى المحضر رقم 16062 جنح مركز سمنود، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وفى مركز زفتى تم ضبط 2,659 طن سلع تموينية مدعمه منها 1,300 طن سكر و 681 كيلو زيت و30 كيلو دقيق و 48 كيلو جبن بقصد اعاده طرحها بالسوق السوداء تحررالمحضر 9443 جنح مركز زفتى وضبط عادل عبدالحميد أحمد السبع صاحب محل مقررات تموينيه بقرية سندبسط مركز زفتى وبحوزته 1,033 طن سلع تموينيه مدعمه منها 120 كيلو سكرو729 كيلو زيت و 40 كيلو و30 كيلو جبن و114 كيلو سمن بقصد اعاده طرحها بالسوق السوداء تحرر المحضر 9460 جنح مركز زفتى.