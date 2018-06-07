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صور.. مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين فى تفجير بغداد

الخميس، 07 يونيو 2018 01:02 ص
صور.. مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين فى تفجير بغداد تفجيرات بغداد
(رويترز)
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قال مصدر بالشرطة العراقية إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 90 آخرين فى انفجار بحى مدينة الصدر فى بغداد أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية فى بيان مقتضب إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا فى الواقعة.

وقال المصدر بالشرطة إن الذخيرة كانت مخزنة فى مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الداخلية فى بيان بثه التلفزيون الرسمى إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب فى سقوط "شهداء" ومصابين، ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين.

 

القوات المدنية في محيط الحادث
القوات المدنية في محيط الحادث

 

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

 

سيارة مدمرة
سيارة مدمرة

 

محيط التفجير
محيط التفجير

 


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