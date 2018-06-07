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صور.. مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض بالتزامن مع إفطار أقامه ترامب

الخميس، 07 يونيو 2018 05:10 ص
صور.. مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض بالتزامن مع إفطار أقامه ترامب مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تجمع عشرات المسلمين، بمحيط البيت الأبيض، لإقامة إفطار جماعى بالتزامن مع الإفطار الذى أقامه دونالد ترامب لعشرات المسلمين داخل البيت الأبيض، وأدى المشاركون فى الإفطار الصلاة الجماعية ورفعوا لافتات منددة من سياسات ترامب ضد المسلمين وتصريحاته المعادية لهم.

يأتى إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذى اقترح فى بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع اقفال الحدود الأمريكية أمام المسلمين، وساهمت أحداث أخرى فى تعميق الريبة من بينها تهجمه على رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان متهما اياه بالتقليل من حجم التهديد الإرهابي.

فيما استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عشران المسلمين الأمريكيين للإفطار داخل البيت البيض، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "أن 40 مسلما دعوا" لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

لم يدع ترامب فى 2017 خلال عامه الأول فى السلطة، مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأمريكيون من قبله.

وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أمريكية، أنها لن تشارك فى الإفطار مساء الأربعاء إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذى اقترح فى بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع اقفال الحدود الأمريكية أمام المسلمين وإن بشكل مؤقت.

افطار للمسلمون بمحيط البيت الابيض بالتزامن مع افطار ترامب
افطار للمسلمون بمحيط البيت الابيض بالتزامن مع افطار ترامب

 

افطار للمسلمون بمحيط البيت الأبيض
افطار للمسلمون بمحيط البيت الأبيض

 

لافتات المسلمون بمحيط البيت الأبيض
لافتات المسلمون بمحيط البيت الأبيض

 

مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض
مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض

 

 


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