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صور.. مستشارة التعليم بالهيئة العامة للثقافة السعودية تزور فنون جميلة الزمالك

الخميس، 07 يونيو 2018 11:52 م
صور.. مستشارة التعليم بالهيئة العامة للثقافة السعودية تزور فنون جميلة الزمالك مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالسعودية والقائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك
كتبت منى فهمى
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قال الدكتور السيد إبراهيم قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك فى تصريحات صحفية مساء أمس الخميس، إن الدكتورة مها السنان مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، قامت بزيارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وذلك للتعرف على البرامج التعليمية بالكلية فى مجال الثقافة والفنون، حيث تم التعرف على الطاقة الاستيعابية بالجامعات وآلية القبول وتكاليف الدراسة.

وقامت الدكتورة مها السنان مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، برفقة الدكتور ناصر البدرى مدير العلاقات العامة بالكلية، بزيارة متحف الكلية وقاعة العرض الكبرى و معرض الدكتورة عبير مصطفى المدرس بقسم الديكور بالكلية وأستاذ الفنون التعبيرية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وأضاف الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك، أن الدكتورة مها السنان مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، قامت بزيارة أتيليه قسم التصوير، وكذلك قسم الديكور، للتعرف على مشروعات تخرج الطلاب، فى إطار دور الفنانين المصريين البارز على المستوى الإقليمى، ووعدت بتكرار الزيارة لتفعيل التعاون بين الجهتين.

وأهدى الدكتور السيد قنديل، الدكتورة مها السنان كتالوج الكلية "100 عام من الإبداع" والذى يحكى تاريخ الكلية منذ إنشائها عام 1908.

1 مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالسعودية والقائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك
مستشارة التعليم فى الهيئة العامة للثقافة بالسعودية والقائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك

 

 

 

3 الدكتورة عبير مصطفى والدكتور طاهر عبدالعظيم
 الدكتورة عبير مصطفى والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

4 الدكتور مصطفى شقوير والدكتورة عبير مصطفى والدكتور طاهر عبدالعظيم
 الدكتور مصطفى شقوير والدكتورة عبير مصطفى والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

5 الدكتور مصطفى شقوير والدكتورة عبير مصطفى والمهندسة صفاء فهمى
 
الدكتور مصطفى شقوير والدكتورة عبير مصطفى والمهندسة صفاء فهمى
 
 
أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (1)
أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (2)
أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (3)
أعمال فنية فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (1)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (2)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (3)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (4)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (5)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (6)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (7)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (8)
جانب من الحضور فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (1)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (2)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (3)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (4)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (5)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (6)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى 

 

عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى (7)
عمل فنى فى معرض الدكتورة عبير مصطفى

 


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