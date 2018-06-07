صور..متظاهرو نيكاراجوا يطلقون "قذائف هاون" خلال احتجاجاتهم ضد الرئيس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أطلق المتظاهرون فى نيكاراجوا "قذائف هاون" محلية الصنع، خلال مظاهراتهم العنيفة والمستمرة منذ أكثر من شهر ضد الرئيس دانييل أورتيجا، احتجاجا على الفساد والحياة الاجتماعية فى البلاد.

وأدى إطلاق الإصلاحات التى أعلنها الرئيس لنظام المعاشات بنيكاراجوا إلى خلق حركة من الاحتجاجات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد، وذلك منذ منتصف شهر أبريل الماضى؛ ما أسفر عن مقتل 121 شخصا حتى الآن وإصابة 1300 آخرين، وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء أن موجة تظاهرات بدأت فى منتصف شهر أبريل الماضى ضد حكومة الرئيس "دانييل اورتيجا".

وقالت السكرتيرة التنفيذية لمركز نيكاراجوا لحقوق الانسان مارلين سييرا إن حصيلة الضحايا ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، حيث تم رصد 10 وفيات جراء أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة فى "ماسايا" بجنوب البلاد الواقعة فى أمريكا الوسطى.

يذكر أنه منذ عدة أيام، أصبحت "مسايا" مركزًا للاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الذين يحاولون إزالة الحواجز العديدة التى تعيق شوارع هذه المدينة التى يبلغ تعداد سكانها 100 الف نسمة.



أحد المتظاهرين يحمل ماسورة مدفع هاون



إطلاق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات



المتظاهرون يحملون رصاص



متظاهر يطلق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات



متظاهرة تحمل مدفع محلى الصنع