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الخميس، 07 يونيو 2018 06:31 ص
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صور..متظاهرو نيكاراجوا يطلقون "قذائف هاون" خلال احتجاجاتهم ضد الرئيس

الخميس، 07 يونيو 2018 06:20 ص
صور..متظاهرو نيكاراجوا يطلقون "قذائف هاون" خلال احتجاجاتهم ضد الرئيس أحد المتظاهرين يطلق قذيفة هاون
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أطلق المتظاهرون فى نيكاراجوا "قذائف هاون" محلية الصنع، خلال مظاهراتهم العنيفة والمستمرة منذ أكثر من شهر ضد الرئيس دانييل أورتيجا، احتجاجا على الفساد والحياة الاجتماعية فى البلاد.

وأدى إطلاق الإصلاحات التى أعلنها الرئيس لنظام المعاشات بنيكاراجوا إلى خلق حركة من الاحتجاجات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد، وذلك منذ منتصف شهر أبريل الماضى؛ ما أسفر عن مقتل 121 شخصا حتى الآن وإصابة 1300 آخرين، وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء أن موجة تظاهرات بدأت فى منتصف شهر أبريل الماضى ضد حكومة الرئيس "دانييل اورتيجا".

وقالت السكرتيرة التنفيذية لمركز نيكاراجوا لحقوق الانسان مارلين سييرا إن حصيلة الضحايا ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، حيث تم رصد 10 وفيات جراء أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة فى "ماسايا" بجنوب البلاد الواقعة فى أمريكا الوسطى.

يذكر أنه منذ عدة أيام، أصبحت "مسايا" مركزًا للاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الذين يحاولون إزالة الحواجز العديدة التى تعيق شوارع هذه المدينة التى يبلغ تعداد سكانها 100 الف نسمة.

أحد المتظاهرين يحمل ماسورة مدفع هاون
أحد المتظاهرين يحمل ماسورة مدفع هاون

 

إطلاق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات
إطلاق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات

 

المتظاهرون يحملون رصاص
المتظاهرون يحملون رصاص

 

متظاهر يطلق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات
متظاهر يطلق قذيفة هاون خلال الاحتجاجات

 

متظاهرة تحمل مدفع محلى الصنع
متظاهرة تحمل مدفع محلى الصنع

 

وضع القذيفة داخل مدفع محلى الصنع
وضع القذيفة داخل مدفع محلى الصنع

 


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نيكاراجوا

قذائف هاون

احتجاجات نيكاراجوا

هاون خلال المظاهرات




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