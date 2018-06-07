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صور.. طائرة بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة قادمة من بروكسل

الخميس، 07 يونيو 2018 04:11 م
صور.. طائرة بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة قادمة من بروكسل كوبر
كتبت رحاب نبيل
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وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل طائرة بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد خوض مباراة بلجيكا آخر مباريات الفريق الودية استعداداً للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.
 
ومن المقرر أن يمكث المنتخب الوطنى فى القاهرة يومين قبل أن ينطلق صباح الأحد المقبل إلى مدينة جروزنى مقر الفريق فى روسيا خلال نهائيات كأس العالم، فيما يؤدى تدريباً وحيداً بالقاهرة مساء السبت المقبل على الملعب الرئيسى باستاد القاهرة.
 
وتقرر أن يكون تدريبا مفتوحا وبحضور جماهيرى لوداع ومؤازرة الفريق الوطنى قبل مشاركته التاريخية فى المونديال.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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