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صور.. سفير الكويت يوزع مساعدات غذائية على أهالى قرية الكوم الأحمر بالجيزة

الخميس، 07 يونيو 2018 07:48 م
صور.. سفير الكويت يوزع مساعدات غذائية على أهالى قرية الكوم الأحمر بالجيزة سفير دولة الكويت
كتب مصطفى عنبر
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فى إطار الأنشطة الخيرية التى تقوم بها سفارة دولة الكويت بالقاهرة بمناسبة شهر رمضان،  قام السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى مصر بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية  على  أهالى قرية الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة.

 

سفير دولة الكويت يوزع المساعدات
سفير دولة الكويت يوزع المساعدات

 

 وأكد السفير الذويخ حرص السفارة على التواصل مع أهالى القرى المصرية وتقديم المساعدات الخيرية لهم، مشيرا إلى أنه تم توزيع ألف كرتونة غذائية على أبناء عدد من القري بمحافظة الجيزة، من بينها قرية الكوم الأحمر بناء على ترشيح المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

 

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات

وأوضح الذويخ أن المساعدات الخيرية إلى الأشقاء عادة متأصلة منذ القدم  دأب عليها أهل الكويت، كما تعد صفة لصيقة بالكويتين تتناقلها الأجيال، ويدعو إليه دائما قائد العمل الإنساني  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد   .

سفير دولة الكويت
سفير دولة الكويت

 

وأشار  الذويخ إلى إن الايام القادمة سوف تشهد  تقديم مساعدات أخرى لبعض القرى في المحافظات المصرية .

 

سفير دولة الكويت بالقاهرة
سفير دولة الكويت بالقاهرة

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السفير الكويتى

الكويت

سفير الكويت

السفارة الكويتية

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