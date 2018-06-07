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صور.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: انتهى عصر تسريب الامتحانات

الخميس، 07 يونيو 2018 10:48 ص
صور.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: انتهى عصر تسريب الامتحانات رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات
كتب لؤى على
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تفقد الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، لجنة امتحان معهد الكويتى ثانوى فتيات بالقطامية ، حيث يؤدى الطلاب امتحان الجبر والهندسة الفراغية للقسم العلمى بالشهادة الثانوية، واطمأن رئيس القطاع على معامل امتحان الشفوى، التى تنطلق يوم السبت القادم، بالإضافة إلى الحديث مع الطالبات عن مستوى الامتحانات.

وأكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن كل يوم نتأكد من نجاح الإجراءات التى اتخذناها، حيث لم يحدث حالة تسريب واحدة للامتحانات، وعبرت الطالبات عن رضائهن عن مستوى الامتحان الذى أكدن أنه فى مستوى الطالب المتوسط.

 

رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (1)
رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (1)

 

رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (2)
رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (2)

 

 

رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (3)
رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (3)

 

 

رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (4)
رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد سير الامتحانات (4)

 


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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلبة الثانوية الأزهرية القسم العلمى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

معهد الكويتى النموذجى




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