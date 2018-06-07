صور.. ترامب يقيم مأدبة إفطار للمسلمين داخل البيت الأبيض

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عشران المسلمين الأمريكيين للإفطار داخل البيت البيض، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "أن 40 مسلما دعوا" لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

لم يدع ترامب فى 2017 خلال عامه الأول فى السلطة، مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأمريكيون من قبله.

وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أميركية أنها لن تشارك فى الإفطار مساء الأربعاء إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذى اقترح فى بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع اقفال الحدود الأميركية أمام المسلمين وإن بشكل مؤقت.

وساهمت أحداث أخرى فى تعميق الريبة من بينها تهجمه على رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان متهما اياه بالتقليل من حجم التهديد الإرهابي.



ترامب يستقبل المسلمون فى البيت الأبيض



ترامب يلقى كلمة أمام خلال حفل الافطار