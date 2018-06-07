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الخميس، 07 يونيو 2018 07:43 م
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صور.. ترامب يؤكد: "كل شيء جاهز" للقمة مع زعيم كوريا الشمالية

الخميس، 07 يونيو 2018 07:10 م
صور.. ترامب يؤكد: "كل شيء جاهز" للقمة مع زعيم كوريا الشمالية ترامب
(أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس أن "كل شيء جاهز" للقمة التاريخية التى ستعقد بعد خمسة أيام مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ووعد ترامب أثناء استقباله الخميس رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى البيت الأبيض، بأن القمة التى ستعقد صباح الثلاثاء 12 يونيو فى سنغافور ستكون "أكثر بكثير من جلسة تصوير" أمام الصحافة.

وأضاف: "كل شيء يحصل بطريقة جيدة جدا، آمل أن تستمر (الأمور) كذلك".

وصرّح الرئيس الأمريكى قائلا: "أعتقد أننى مستعد بشكل جيد" مضيفا "لا أعتقد أننى بحاجة الى التحضير الى هذا الحدّ".

وأوضح أن زيارة آبى واشنطن تهدف إلى تنسيق "بشكل وثيق" مقاربته مسألة كوريا الشمالية مع مسألة الرئيس الأمريكي.

ومن المفترض أن يعقد الرجلان، اللذان يشاركان الجمعة والسبت فى قمة مجموعة الدول السبع فى كندا، مؤتمرا صحفيا مشتركا فى البيت الأبيض بعد محادثاتهما.

 

ترامب وشينزو ابي
ترامب وشينزو ابي

 

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني
ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني

 

ترامب
ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 

       

 


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كوريا الشمالية




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