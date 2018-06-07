صور.. ترامب: نسعى لتوقيع اتفاق ينهى الحرب الكورية خلال القمة مع كيم كونج

(رويترز) - تصوير أ ف ب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إنه قد يوقع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا لإنهاء الحرب الكورية خلال اجتماعهما فى سنغافورة يوم 12 يونيو وإنه يرغب فى تطبيع العلاقات مع بيونجيانج ذات يوم.

وردا على سؤال بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قال ترامب "حسنا يمكن ذلك. قد نوقع اتفاقا كما تعرفون قد تكون خطوة أولى... لكن نعم... نبحث ذلك ونتحدث مع شخصيات أخرى كثيرة... هذا على الأرجح الجزء الأيسر، يبقى الأصعب بعد ذلك".

وأبدى ترامب استعداده لدعوة الزعيم الكورى إلى الولايات المتحدة فى حال سارت القمة التاريخية بشكل جيد، معربا عن الأمل فى "تطبيع" العلاقات بين البلدين



الرئيس الأمريكي



المؤتمر الصحفى لترامب وآبي