video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 10:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. القوات الكينية تعثر على حطام طائرة سقطت بمنطقة أبيردار رانج الجبلية

الخميس، 07 يونيو 2018 09:21 م
صور.. القوات الكينية تعثر على حطام طائرة سقطت بمنطقة أبيردار رانج الجبلية حطام طائره
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

تمكنت القوات الكينية من العثور على حطام طائرة سقطت فى منطقة أبيردار رانج الجبلية الواقعة وسط البلاد اليوم الخميس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صور الحطام.

وقال مسؤول حكومى كبير فى كينيا اليوم الخميس إن ثمانية ركاب وطيارا ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبى فى وقت متأخر الثلاثاء الماضى.

وكانت الطائرة التى تشغلها شركة فلاى ساكس المحلية، وهى من طراز سيسنا كارافان، فقدت الاتصال مع برج المراقبة قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها فى مطار جومو كينياتا الدولى قادمة من كيتالى وهى بلدة زراعية فى غرب البلاد.

القوات تعثر علي حطام الطائرة
القوات تعثر علي حطام الطائرة

 

جزء من الطائرة المحطمة
جزء من الطائرة المحطمة

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

قتلى الطائرة المنكوبة
قتلى الطائرة المنكوبة

 

نقل الجثث
نقل الجثث

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فقدان طائرة فى كينيا تحمل على متنها 10 أشخاص

مقتل وإصابة 8 ضباط شرطة فى انفجار بشرق كينيا

القوات الكينية

منطقة أبيردار رانج

كينيا

اخبار كينيا

سقوط طائرة




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة