صور.. القوات الكينية تعثر على حطام طائرة سقطت بمنطقة أبيردار رانج الجبلية

كتب عبد الوهاب الجندى

تمكنت القوات الكينية من العثور على حطام طائرة سقطت فى منطقة أبيردار رانج الجبلية الواقعة وسط البلاد اليوم الخميس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صور الحطام.

وقال مسؤول حكومى كبير فى كينيا اليوم الخميس إن ثمانية ركاب وطيارا ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبى فى وقت متأخر الثلاثاء الماضى.

وكانت الطائرة التى تشغلها شركة فلاى ساكس المحلية، وهى من طراز سيسنا كارافان، فقدت الاتصال مع برج المراقبة قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها فى مطار جومو كينياتا الدولى قادمة من كيتالى وهى بلدة زراعية فى غرب البلاد.



القوات تعثر علي حطام الطائرة



جزء من الطائرة المحطمة



حطام الطائرة



قتلى الطائرة المنكوبة