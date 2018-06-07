صور.. الصحة اليمنية ترش المبيدات الحشرية بمدينة صنعاء بسبب تفشى الكوليرا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

قامت وزارة الصحة فى اليمن اليوم الخميس، برش المبيدات الحشرية فى مدينة صنعاء، وذلك وسط مخاوف من تفشى مرض الكوليرا.

وكانت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أطلقت أول حملة تحصين عبر الفم ضد الكوليرا فى اليمن حيث تسبب المرض بوفاة أكثر من 2000 شخص.

وقالت "يونيسف" على حسابها على تويتر، إن الحملة بدأت فى مدينة عدن الجنوبية، وانها تستهدف نحو 350 ألف شخص فى أربع مديريات بين السادس والعاشر من مايو الحالى، وهذه أول حملة للتحصين ضد المرض.

وحذّر باحثون من أن اليمن الذى تمزقه الحرب مهدّد بعودة تفشى وباء الكوليرا الذى يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

وكشفت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثى الانقلابية منعت إطلاق حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا المنتشر فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولم تسمح لمنظمة الصحة العالمية بتنفيذها.

وقالت المصادر وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن المسئولين الحوثيين يشترطون على منظمة الصحة العالمية، توفير أدوية لجرحاهم فى جبهات القتال بديلا عن شحنات التطعيم، التى قالوا إنها ليس لها جدوى فى ظل استمرار الحرب، من جانبه، استنكر القائم بأعمال رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجى لدى اليمن سرحان المنيخر، عرقلة ميليشيات الحوثى للجهود الإغاثية، ومنع منظمة الصحة العالمية القيام بعمليات لقاح وباء الكوليرا فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.



طفل يمنى



رش المبيدات الحشرية



جانب من رش المبيدات الحشرية



الصحة اليمنية