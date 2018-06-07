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صور.. الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين داخل محطات السكك الحديدة بباريس

الخميس، 07 يونيو 2018 08:52 م
صور.. الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين داخل محطات السكك الحديدة بباريس مظاهرات فرنسا
كتب عبد الوهاب الجندى
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انتشر شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، فى شوارع باريس وبالقرب من محطات القطار، بعد أضرب العاملين وشاركهم العديد من الطلاب، احتجاجا على سياسة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.

واشتبكت الشرطة الفرنسية، مع العديد من المتظاهرين وسط محطات القطارات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

والشهر الماضى، خرج الآلاف من الفرنسيين في مظاهرات سميت بـ"حفلة ماكرون"، بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الحكم في فرنسا، للاحتجاج على سياسته.

وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 8 أشخاص وجرح شرطي بعد إحراق شاحنة قناة تلفزيونية.

إشعال الشماريخ
إشعال الشماريخ

 

الشرطة الفرسنية
الشرطة الفرنسية

 

الشرطة الفرنسية تدخل المحطات
الشرطة الفرنسية تدخل المحطات

 

انتشار الشرطة في المحطات
انتشار الشرطة في المحطات

 

انتشار الشرطة في شوارع باريس
انتشار الشرطة في شوارع باريس

 

تعطيل السكة الحديدة
تعطيل السكة الحديدة

 

شاب يسير علي السكك الحديدة
شاب يسير علي السكك الحديدة

 

شرطة مكافحة الشغب تنتشر في باريس
شرطة مكافحة الشغب تنتشر في باريس

 

متظاهر يشعل الشماريخ على السكة الحديدية
متظاهر يشعل الشماريخ على السكة الحديدية

 

متظاهرين في المحطات
متظاهرين في المحطات

 

 


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