video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. الزراعة تفتتح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية

الخميس، 07 يونيو 2018 01:10 م
صور .. الزراعة تفتتح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة " 7 " قرى بالقليوبية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

زارت الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محافظة القليوبية، حيث استقبلها اللواء محمود عشماوي– محافظ القليوبية – بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وناقشا خلال الاجتماع أوضاع الثروة الحيوانية بالمحافظة ، وما قامت به مديرية الطب البيطرى في أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ أمل العسيلي – مدير الطب البيطري بالمحافظة.

كما أكد "عشماوي" أثناء لقائه نائب وزير الزراعة استعداد المحافظة لدعم إقامة المشروعات الجديدة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الأراضي المتاحة بالمحافظة وفق الاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وذلك دعماً للاستثمار في تلك المجالات.

كما اتفقا على إقامه  نقاط  بيطرية و تلقيح صناعى فى  بعض القرى التى لا توجد بها و وحدات بيطريه  وكذلك  اقامه مراكز لتجميع الالبان و  وحدات لتصنيع الجبن و إعطاءها ماركه خاصه بالقليوبيه  وذلك من خلال  التدريب الفني و قروض ميسره ،لخلق  فرص عمل  و زياده الانتاج و تحقيق قيمه مضافه لمنتجات الالبان

وافتتح  اللواء محمود عشماوي - محافظ القليوبية – والدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - وحدة بيطرية بكفر علي شرف الدين بمدينة كفر شكر والتي تم إنشاؤها إحلال وتجديد بتكلفة 485 ألف جنيه لخدمة أربع قرى بمدينة كفر شكر بالمحافظة ، ويتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات.

وجدير بالذكر أن عدد الثروة الحيوانية بتلك القرى يبلغ حوالي 3000 حيوان بينما تبلغ الثروة الداجنة حوالي 18 ألف ، وأن أقرب وحدة على بعد خمسة كيلو مترات.

وبعد افتتاح الوحدة قاما بتفقد مكوناتها كالصيدلية والتأكد من توافر الأمصال اللازمة  كما تفقدا معمل التحاليل وجهاز السونار البيطري ووحدة التلقيح الصناعي ووجها خلال تواجدهما مع أطباء الوحدة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات اللازمة للمواشي في مواعيدها المحددة.

بعدها توجها محرز وعشماوي إلى مدينة طوخ لافتتاح الوحدة البيطرية بطنط الجزيرة والتي تم إنشاؤها حديثاً  بتكلفة مالية قاربت على الخمسمائة ألف جنيه وتفقدا بعد الافتتاح مكونات الوحدة التي تخدم ثلاث قرى وعدد 12 عزبة بمدينة طوخ.

وأوضحت مدير الطب البيطري بالمحافظة الدكتورة/ أمل العسيلي أن تعداد الثروة الحيوانية في نطاق الوحدة البيطرية يبلغ حوالي 2000 حيوان فيما يبلغ عدد الثروة الداجنة حوالي 15 ألف ، وأن أقرب وحدة بيطرية تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات.

كما لفتت "محرز" أن الوحدة يتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات وجهاز التلقيح الاصطناعي ، كما أنه سيتم تخصيص يوم بالوحدة للرعاية التناسلية في وجود جهاز السونار.

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (1)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (1)

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (2)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (2)

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (3)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (3)

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (4)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (4)

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (5)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (5)

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (6)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (6)

 

 

افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (7)
افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الزراعة: ضبط 6116 عبوة مبيدات مغشوشة خلال 30 يومًا

وزارة الزراعة

وحدات بيطرية

اللقاحات

تحصين الماشية

الثروة الحيوانية




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة