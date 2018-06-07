صور .. الزراعة تفتتح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية

كتب عز النوبى

زارت الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محافظة القليوبية، حيث استقبلها اللواء محمود عشماوي– محافظ القليوبية – بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وناقشا خلال الاجتماع أوضاع الثروة الحيوانية بالمحافظة ، وما قامت به مديرية الطب البيطرى في أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ أمل العسيلي – مدير الطب البيطري بالمحافظة.

كما أكد "عشماوي" أثناء لقائه نائب وزير الزراعة استعداد المحافظة لدعم إقامة المشروعات الجديدة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الأراضي المتاحة بالمحافظة وفق الاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وذلك دعماً للاستثمار في تلك المجالات.

كما اتفقا على إقامه نقاط بيطرية و تلقيح صناعى فى بعض القرى التى لا توجد بها و وحدات بيطريه وكذلك اقامه مراكز لتجميع الالبان و وحدات لتصنيع الجبن و إعطاءها ماركه خاصه بالقليوبيه وذلك من خلال التدريب الفني و قروض ميسره ،لخلق فرص عمل و زياده الانتاج و تحقيق قيمه مضافه لمنتجات الالبان

وافتتح اللواء محمود عشماوي - محافظ القليوبية – والدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - وحدة بيطرية بكفر علي شرف الدين بمدينة كفر شكر والتي تم إنشاؤها إحلال وتجديد بتكلفة 485 ألف جنيه لخدمة أربع قرى بمدينة كفر شكر بالمحافظة ، ويتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات.

وجدير بالذكر أن عدد الثروة الحيوانية بتلك القرى يبلغ حوالي 3000 حيوان بينما تبلغ الثروة الداجنة حوالي 18 ألف ، وأن أقرب وحدة على بعد خمسة كيلو مترات.

وبعد افتتاح الوحدة قاما بتفقد مكوناتها كالصيدلية والتأكد من توافر الأمصال اللازمة كما تفقدا معمل التحاليل وجهاز السونار البيطري ووحدة التلقيح الصناعي ووجها خلال تواجدهما مع أطباء الوحدة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات اللازمة للمواشي في مواعيدها المحددة.

بعدها توجها محرز وعشماوي إلى مدينة طوخ لافتتاح الوحدة البيطرية بطنط الجزيرة والتي تم إنشاؤها حديثاً بتكلفة مالية قاربت على الخمسمائة ألف جنيه وتفقدا بعد الافتتاح مكونات الوحدة التي تخدم ثلاث قرى وعدد 12 عزبة بمدينة طوخ.

وأوضحت مدير الطب البيطري بالمحافظة الدكتورة/ أمل العسيلي أن تعداد الثروة الحيوانية في نطاق الوحدة البيطرية يبلغ حوالي 2000 حيوان فيما يبلغ عدد الثروة الداجنة حوالي 15 ألف ، وأن أقرب وحدة بيطرية تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات.

كما لفتت "محرز" أن الوحدة يتوافر بها كافة الأدوية واللقاحات وجهاز التلقيح الاصطناعي ، كما أنه سيتم تخصيص يوم بالوحدة للرعاية التناسلية في وجود جهاز السونار.



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (1)



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (2)



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (3)



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (4)



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (5)



افتتاح وحدتين للطب البيطرى لخدمة 7 قرى بالقليوبية (6)