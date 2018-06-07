صور.. الرياض وأبو ظبى ينشآن "مجلس التنسيق السعودى ـ الإماراتى"

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فور وصوله إلى مدينة جدة.

وترأس كل من الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى ـ الإماراتي، معلنين عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي.

وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمى للمجلس، والذى تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائى فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس فى إبراز مكانة الدولتين فى مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسى والأمنى العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" يقدم مجلس التنسيق السعودى الإماراتى النموذج الأمثل للتعاون الثنائى بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم فى نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجى المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتى لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابى على إيجاد فرص عمل ونمو فى الناتج الإجمالى وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التى تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين فى المجال السياسى والأمنى والعسكرى بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

ويضم المجلس فى عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية فى كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .

ومن الجانب الإماراتى يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى على بن حماد الشامسي.

وقالت الوكالة، إنه لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجرى من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائى فى الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل فى المبادرات والمشاريع المشتركة.



الاجتماع السعودي الأماراتي



الأمير محمد بن سلمان



الشيخ محمد بن زايد



محمد بن زايد ومحمد بن سلمان