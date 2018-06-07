صور..الداخلية تتختم فاعليات الدورة الرمضانية باتحاد الشرطة بمشاركة الجامعات

كتب محمود عبد الراضي

اختتمت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس، فاعليات الدورة الرمضانية المقامة باتحاد الشرطة الرياضي، ويشارك فيها فرق رياضية ممثلة لإدارات وقطاعات شرطية وجامعات مصرية.

وحضر المباراة النهائية عدداً من قيادات وزارة الداخلية، ومسئولي وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية.

وأكد اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية مدير اتحاد الشرطة الرياضي، أن الهدف من الدورة الرمضانية خلق نوع من التقارب بين الشباب، موضحا أن الفترة الصيفية المقبلة ستشهد العديد من الفاعليات الرياضية التي تهدف لتنمية قدرات الشباب.



لاعبى الفريقين



جانب من فاعليات الدورة



دورة رمضانية