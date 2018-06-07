صندوق النقد الدولى يرحب بدعوة ملك الأردن إلى حوار وطنى حول قانون الضريبة

كتب محسن البديوى - رويترز

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى اليوم الخميس إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة فى الأردن لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد المثقل بالديون فى أقرب وقت ممكن، لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للأردن.

وأبلغ المتحدث جيرى رايس الصحفيين أن صندوق النقد يرحب بدعوة من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إلى "حوار وطني" حول مشروع قانون الضرائب الذى أطلق شرارة احتجاجات تسببت فى سقوط حكومة البلاد.

ولم يعقب رايس على تقرير لرويترز بأن الأردن يسعى إلى إبطاء إصلاحات مالية تشكل جزءا أساسيا فى خطط تعزيز المالية العامة التى يوصى بها صندوق النقد لخفض دين عام ضخم يثقل كاهل المملكة.

وناشد رايس أيضا المانحين الدوليين القيام بدور أكثر قوة فى دعم الأردن بينما يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سورى وزيادة الإنفاق على الأمن.