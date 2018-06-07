شاهد فى دقيقة.. 10 ضوابط من وزارة الأوقاف للاعتكاف فى شهر رمضان

كتب ـ لؤى على

تستعد وزارة الأوقاف بخطة دعوية كبرى، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجريا، وقد حددت الوزارة ضوابط الاعتكاف لشهر رمضان المبارك، من خلال 10 خطوات على المعتكف أن يلتزم بها.

1ـ أن يكون بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات.

2ـ المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.

3ـ أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له.

4ـ أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد

5- أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.

6- أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.

7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.

8- أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.

9- أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.

10- فى حالة مخالفة الضوابط السابقة يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.