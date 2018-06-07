س و ج عن محاكمة مسئولين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون من أموال الدعم

كتب محمد محسوب

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى 6 سبتمبر المقبل محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

"اليوم السابع" يجيب فى السطور التالية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية والمحطات مرت بها القضية منذ بدايتها ومحاكمتهما أمام محكمة الجنايات .

من هما المتهمان فى القضية ؟ وما هى وظيفتهما بالشركة؟

المتهمان فى القضية هما "أحمد.م"، و"هانى. م"، المديران العموميان بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"

متى ألقى القبض على المتهمين؟

ألقت قوات الأمن القبض المتهمين فى يوليو 2017.

ما هى التهم الموجهة للمتهمين؟

وجهت للمتهمين تهم قيامهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسئولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين فى 2014، والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية، حيث حققا كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.

كيف تلاعب المتهمان بأموال الدعم؟

سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخري موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت علي الرغم من استحقاق أصحابها للدعم .

كيف بدا واضحا استيلاء المتهمين على أموال الدخل؟

جهاز الكشب غير المشروع كشف من خلال تشكيل اللجان الفنية وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016 حيث تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار مرتفعة جدا، وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية ووجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.

متى أحيل المتهمين لمحكمة الجنايات؟

فى 20 يوليو 2017 أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمرًا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

كم عدد المرات التى نظرت المحكمة فيها القضية؟

نظرت القضية أكثر من مرة امام محكمة جنايات الجيزة، وتم سماع أقوال الشهود وأجلت أكثر من مرة.

ما هو موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة المتهمين؟

محكمة جنايات الجيزة أجلت نظر القضية لجلسة 6 سبتمبر المقبل.