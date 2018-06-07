سفير مصر بطوكيو يبحث عودة تصدير الموالح والفواكه المصرية للسوق اليابانى

طوكيو (أ ش أ)

بحث السفير المصرى بطوكيو أيمن كامل، مع وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانى كين سيتو عودة تصدير الموالح والفواكه المصرية إلى السوق اليابانى .

وذكرت سفارة مصر بطوكيو اليوم الخميس، أن اللقاء يأتى فى إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادى مع اليابان وفتح السوق اليابانى بشكل أكبر أمام الصادرات المصرية .

واستعرض السفير التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بما فى ذلك إجراءات تعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، مؤكداً على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية فى السنوات الأخيرة خاصة لدول الاتحاد الأوروبى فى ضوء جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

وأعرب السفير عن تطلع الحكومة المصرية لعودة تصدير الموالح والفواكه المصرية إلى السوق اليابانى بعد سنوات من التوقف، مشيراً لقيام وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعى بالانتهاء من إجراء التجارب الخاصة بذبابة الفاكهة وموافاة الجانب اليابانى بالنتائج حول تطبيق تقنيات المعاملة بالتبريد حسب المواصفات الدولية القياسية لمنع انتقال الآفات ضمن الصادرات، حيث اقترح السفير الإسراع بالمناقشات الفنية بين الجهات المعنية من البلدين عبر ترتيب السفارة لاجتماع عبر الفيديو كونفرانس يتم خلاله مناقشة الموقف الحالى للتجارب المطلوب تنفيذها.

ومن جانبه رحب الوزير اليابانى بهذه المبادرة من السفير المصرى مشيراً لاستعداد وزارته لدراسة سبل الإسراع بالحوار الجارى بين الجهات المختصة من البلدين، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لقبول المنتجات الزراعية المصرية فى اليابان.