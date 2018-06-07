سفارة مصر بجنوب أفريقيا تكشف حقائق مقتل مصرى فى "كيب تاون"

كتب أحمد جمعة

كشفت السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا تفاصيل مقتل المواطن المصرى "فتحي عبدالله جادو" من كفر الشراقوة- مركز سمنود- محافظة الغربية"، برصاص مسلحين فى جنوب أفريقيا.

وتقدمت السفارة المصرية فى "بريتوريا- جنوب إفريقيا" بخالص العزاء لأسرة المتوفى، موضحة الحقائق والأحداث المرتبطة بالحادث وهى أن السفارة تلقت اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين مساء الأربعاء 23 مايو الماضى، حيث أفاد بتعرض المواطنين المصريين "فتحي عبدالله عبد الودود جادو" 32 عاما إقامة غير قانونية بجواز سفر مصرى منتهى فى 2014، و"إسلام محمد عبد المعز محمد عفيفي" ويعملان بالتجارة، إلى حادث إطلاق نار خلال التواجد بعشوائية فى كايليتشا بمدينة كيب تاون، حيث تُوفى المواطن "فتحي عبدالله جادو" نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرأس، وأصيب المواطن "إسلام محمد عفيفي" بطلق ناري فى الكتف، وقد قام مسئولو البعثة المصرية بإبلاغ المتصل بالأوراق اللازمة لإنهاء إجراءات شحن الجثمان، حيث طالب المتصل بشحن الجثمان إلى "مصر" على نفقة الدولة نظرا لتعثر المتوفى ماديا.

وقالت السفارة إنها أعدت الأوراق اللازمة من جانبها لشحن الجثمان على نفقة الدولة وتم التواصل بأصدقاء المتوفى فى مدينة "كيب تاون" صباح يوم الجمعة 25 مايو الماضى، وأفادوا بأنه جارى الانتهاء من الأوراق اللازمة وتم موافاة السفارة المصرية بها يوم الأحد 27 مايو 2018 "العطل الأسبوعية"، وعلى الرغم من الترتيبات التى تم اتخاذها لنقل الجثمان على طائرة شركة "مصر للطيران" مساء الاثنين 28 مايو 2018، إلا أنه تم إرجاء شحن الجثمان إلى الرحلة التالية لشركة "مصر للطيران" مساء الأربعاء 30 مايو 2018"، نظرا لعدم إحضار أصدقاء المتوفى للمستندات الطبية من المستشفى فى "مدينة كيب تاون" الخاصة بتصريحات السلطات فى "جنوب أفريقيا".

وقالت السفارة المصرية إنها تواصلت مع شقيق المتوفى "عبدالله عبدالله جادو" مساء الاثنين 28 مايو 2018، لإبلاغه بأسباب تأخر وصول الجثمان لمدة يوم واحد، وقد تفهم الأسباب ووجه الشكر للسفارة المصرية على شحن الجثمان على نفقة الدولة، وقد عاد الجثمان إلى القاهرة فجر الخميس 31 مايو الماضى، وهو ما ينفى ما زعمه أهل المتوفى من أن الجثمان لم يتم شحنه حتى الآن، حيث تؤكد الحقائق بأن الجثمان وصل إلى " القاهرة".

وأكدت السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا بأنه تم تقديم كافة المساعدات وإنهاء كافة الإجراءات المرتبطة بنقل الجثمان "على نفقة الدولة"، موضحة أنه سيجرى متابعة التحقيقات فى الحادث ونتائجه مع السلطات فى جنوب أفريقيا.

وأعادت السفارة المصرية التنويه بضرورة مراعاة أبناء الجالية المصرية لطبيعة الأوضاع الأمنية فى "جنوب أفريقيا"، مؤكدة على أهمية قيامهم بتسجيل أنفسهم فى قاعدة بيانات السفارة، وتوفيق أوضاع إقامتهم بشكل قانونى، حتى يتسنى تقديم أية تسهيلات أو خدمات يطلبونها فى "جنوب أفريقيا".