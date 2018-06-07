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سعر الريال السعودى الخميس 7-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الخميس، 07 يونيو 2018 01:44 م
سعر الريال السعودى الخميس 7-6-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت-دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-6-2018، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى الآن، فى آخر تحديثات له.

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

ريال سعودى
ريال سعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى

 

القوى العاملة: إنهاء مشكلة 7 صيادين بالسعودية وعودتهم لمصر

 

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بضرورة إنهاء مشكلة 7 صيادين مصريين ، من خلال التسوية الودية مع الكفيل ، فضلا عن إنهاء إجراءات عودتهم لأرض الوطن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

 

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه إلي أن المكتب بجدة استطاع إنهاء إجراءات عودة 7  صيادين من محافظة الدقهلية بعد جلسة ودية مع الكفيل بالهيئة العمالية السعودية، وذلك بحضور الملحق العمالي ياسر غازي، وذلك بعد عدة جلسات تم خلالها تقريب وجهات الخلاف بين الصيادين والكفيل، حيث تم إنهاء إجراءات مغادرتهم وتوجهوا للقاهرة.

 


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