زوجة تشرع فى قتل زوجها بدس السم له بالطعام لرغبته الزواج من أخرى بالجيزة

كتبت ــ أسماء شلبي

"أعماها الغضب عندما علمت بعقد زوجها النية للزواج من أخرى بعد زواج دام بينهما 16 عاما، أسفر عن 3 أبناء، لتقرر التخطيط للتخلص منه بالجيزة، ردا علي إلحاحه على الزواج من أخري، بواسطة السم، لتعلن ذلك أمام أبنائها انتقاما منه".

وفق البلاغ المقدم من الزوج "سيد.أ.ط" أمام قسم شرطة الجيزة بعد نجاته وإنقاذه إثر تناوله جرعة السم التى وضعتها له زوجته "حنان.ك"فى الطعام وقيام نجله الأكبر بنقله للمستشفى، أكد أن زوجته تعانى من حالات عصبية وفق تقارير المستشفى التى كانت تتردد عليها وبسبب صلة القرابة التى تجمعهم لم يستطع الانفصال عنها وعندما أعلن عن رغبته فى الزواج من أخرى تلقى تهديدات منها رغم أنها تركت المنزل وأقامت دعوى طلاق للمرة الرابعة خلال 3 أعوام.

وذكر الزوج العامل في أحد المصانع، "لم أتصور أنها عندما تعلم بنيتى الزواج ستأتى للمنزل وتعلن عن رغبتها فى مساعدتى فى إتمام الإجراءات وتصارحنى بأنها ترغب فى العيش فى منزلها، وعندها وافقت كونها أم لأولادى الثلاثة فقررت الانتقال للعيش خارج المنزل مع زوجتى الجديدة بعد إتمام الزفاف تجنبا من وقوع أى مشاكل بينهم، ولم أعلم أنها ترسم خطة للتخلص مني إلا بعد الاستيقاظ على سرير المستشفى بين الحياة والموت".

وأضاف الزوج: حدثت أولادى بأنها ستضع لى السم فى الطعام، ولكن بسبب اعتيادها ترديد تلك الجملة إثر كل خلاف ينشب بيننا لم يصدقوها، ظننا منهم أنها انتابتها إحدى الحالات العصبية، ما جعلهم يتجاهلون كلامها ولا يخبرونى بما قالته".

ويكمل سيد: بعد أن تناولت الطعام وبدأ مفعول السم بالسريان فى جسدي، طلبت الذهاب للمستشفى وعندها رفضت السماح لأبنائى باصطحابى ومنعتهم بالقوة، ولولا اتصال نجلى الأكبر بشقيقى لكانت تركتنى أموت دون أن تمد يدها لمساعدتى".