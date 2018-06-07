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روسيا: 1.664مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع مصر فى الربع الأول من 2018

الخميس، 07 يونيو 2018 09:37 ص
روسيا: 1.664مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع مصر فى الربع الأول من 2018 الرئيس السيسى وبوتين
(أ ش أ)
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صرح نيكولاى أسلانوف الممثل التجارى الروسى بالقاهرة، بأن التبادل التجارى بين مصر وروسيا تخطى 1.664 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 75% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2017، مضيفا أن الصادرات الروسية لمصر بلغت 1.472مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 192 مليون دولار .

وقال أسلانوف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، "إن الصادرات الروسية لمصر تتضمن القمح بقيمة 501 مليون دولار ( تمثل 34% من جملة الصادرات ) والمعادن بقيمة بقيمة 299 مليون دولار (20% ) ووسائل النقل بقيمة 241 مليون دولار (17%) والغاز والبترول 186 مليون دولار (13%)، بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا الفاكهة بقيمة 103 ملايين دولار، تمثل 54% ، والخضروات بـ 60 مليون دولار (31%)، والملابس بقيمة 10 ملايين دولار (5% )".

وأفاد بأن 15 وفدا روسيا زار مصر - خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 - لبحث إقامة المحطة النووية فى الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية وتنفيذ مشروعات فى الغاز الطبيعى والبترول والمشاركة فى مناقصات لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب وتوريد عربات القطارات وصناعة السيارات وتحديث مصانع الكيماويات وبناء صوامع لتخزين القمح والأدوية وتوريد معدات بناء وإقامة منطقة لوجستيات مصرية فى روسيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيارات لوفود روسية خلال الفترة المقبلة، لبحث التعاون مع الشركاء المصريين فى مجالات الغاز والبترول وقطاع الصناعات الزراعية وإنتاج المعادن والسكك الحديدية والأدوية، وأن إجمالى الرأس المال الروسى المتراكم فى مصر4.6 مليار دولار بنهاية عام 2017 أكثر من 60%، منها مركزة فى قطاع البترول والغاز .

 


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