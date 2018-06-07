روسيا ترصد 8 انتهاكات لنظام الهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية رصد فى سوريا خلال الساعات ال 24 الأخيرة 8 خروقات لنظام الهدنة .

وقالت الوزارة - فى نشرتها الإعلامية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا لا يزال يتميز بالاستقرار، حيث رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة 8 خروقات، 6 بمحافظة حلب و 2 باللاذقية ".

وخلال الساعات ال 24 الماضية، لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك لا يزال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا ألفين و513 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهم 234 فصيلاً.