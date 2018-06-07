رسالة ماجستير: القنوات العامة أكثر التزاما بالمسئولية الاجتماعية للإعلام

حصلت الباحثة ميادة عبد العال على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من كلية البنات للأداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس عن رسالتها، التى ناقشتها بالكلية تحت عنوان "البرامج الحوارية فى التليفزيون المصرى وعلاقتها بالحرية والمسئولية الاجتماعية.. دراسة تحليلية".

من جانبها أشادت لجنة المناقشة بالأطروحة التي قدمتها الباحثة، والتى أحسنت توظيف المنهج العلمي بما يخدم موضوع الدراسة واختبار صدق فروضها والعرض الوافى لمضمون الرسالة، وما توصلت له من نتائج للدراسة ومقترحات لتطوير الأداء الإعلامى.

وشارك فى المناقشة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق "مشرفًا ورئيسًا" والدكتورة سامية قدرى ونيس أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس "مشرفاً" والدكتورة هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة "مـناقشاً" والدكتورة عالية عبد العال أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس "مناقـشاً"، بحضور الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وحسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، والدكتورة عالية حبيب أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة سماح عبد الغنى مدرس الأنثروبولوجيا والفولكلور بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة ياسمينا سرور أستاذ الأنثروبولوجيا والفولكلور المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس وإلهام عاشور المدرس المساعد بشعبة الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى التزام البرامج الحوارية فى التليفزيون المصرى بحرية الإعلام والمسئولية الاجتماعية فى تغطيتها للأحداث الجارية والقضايا المثارة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الخصائص المهنية لمقدمى البرامج، والمقترحات الملائمة لضمان التزام القنوات المصرية بمبادئ حرية الإعلام والمسئولية الاجتماعية للإعلام.

وأوضحت "ميادة"، أن الرسالة توصلت إلى أن القنوات العامة هى الأكثر التزاماً بمبادئ المسئولية الاجتماعية للإعلام، بينما جاءت أبرز إيجابيات أداء القائم بالاتصال بالبرامج "احترام المشاهد فى تقديم المواد الإعلامية الجادة"، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بجوانب قصور الأداء الإعلامى فى القنوات العامة ، جاءت فى المرتبة الأولى التركيز على إيجابيات المجتمع وتجاهل السلبيات، بينما جاء طرح أسئلة إيحائية جاء فى المقدمة لأوجه قصور الأداء الإعلامى فى القنوات الخاصة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الممارسة المهنية تستدعى مراعاة الدقة فى عرض الأخبار، وحق الرد لمن يساء له فى البرنامج، والاحتكام للجماهير فى اختيار القضايا، وعدم ظهور رأى المذيع الشخصى أثناء عرض القضايا المثارة، بجانب ضرورة وجود شبكة من المراسلين تغطى المحافظات المصرية ومراعاة أخلاقيات الحوار.

وكشفت الباحثة أنه لابد من وجود حراك مجتمعى أو ورشة عمل ودعوة للمتخصصين فى مجال الإعلام والاجتماع لكى يضعوا روشتة لهذه المعايير لتقديم مادة إعلامية جيدة بعيدة كل البعد عن ما يجرى على الساحة الآن.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تكون القنوات الفضائية المصرية وسيلة حماية للمشاهد وتلتزم بالمصداقية ولا تتبع وجهات نظر محددة، وأن تكون أداة للتنوير وتوضيح الحقائق من خلال عرضها الصادق لقضايا المجتمع المصرى، وأن تقدم لهم النصح والإرشاد بطريقة معتدلة.

وشددت الباحثة على ضرورة تعاون رؤساء القنوات ومعدى ومقدمى البرامج الحوارية من أجل الخروج بميثاق شرف للمهنة بين القنوات، حيث يتفق الجميع على مبادئ ثابتة بالإضافة إلى وجود وجود جهاز لرصد أراء الجمهور يتبع لكل قناة على حدة.