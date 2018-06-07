رئيس هيئة قضايا الدولة يعين "النجاشى" مشرفا على قسم المنازعات الخارجية

كتب أحمد إسماعيل

أصدر المستشارحسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 108 لسنة 2018 بتعيين المستشار دكتورعبد الحميد نجاشى الزهيرى، نائب رئيس الهيئة مشرفاً على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى بالهيئة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/6/2018.

صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، وأضاف ن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة يتولى رئاسته المستشار رئيس الهيئة شخصياً، وأن الدور الذى يقوم به هذا القسم لا يخفى على أحد فقد استطاع قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط منذ عام 2013 حتى 2018 من مباشرة عدد 39 منازعة خارجية، استطاع القسم خلالها من كسب عشرة أحكام، ولم يصدر سوى حكم وحيد للضد في تحكيم تجاري دولي بخصوص عقد نظافة مع محافظة القاهرة قُضي فيه بمبلغ 2 مليون جنيه وهذا المبلغ محل إقرار من المحافظة.

الجدير بالذكر أن قيمة المطالبات المالية في تلك المنازعات والتي تم تجنيب الدولة المصرية دفعها هي 5 مليار و683 مليون دولار و174 مليون يورو و2 مليار و4 ملايين جنيه مصري.