رئيس حى ببورسعيد: السجن 6 أشهر عقوبة استخدام مياه الشرب لغسيل السيارات

بورسعيد _ محمد فرج

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى، خلال تصريحات صحفية، أن هناك عقوبات مشددة تصل للحبس 6 أشهر و غرامة 20 ألف جنيه لكل من يستخدم مياه الشرب للرش أو لغسيل السيارات بالشوارع، فضلا عن توقيع عقوبات آخرى تصل للحبس عامين و100 ألف جنيه غرامة، لكل من يسرق المياه والتعدى على الشبكة، وتوصيل مياه الشرب بدون علم الجهات المعنية .

وأكد "رخا "، أن هذه العقوبات تأتى للحد من ظاهرة إهدار المياه وسرقتها من بعض المواطنين، بالمخالفه للقانون، مما يعد إهدارا للمال العام، لافتا إلى أن الحى سيقوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة المغاسل غير القانونية الواقعة بنطاق الحى، وتحرير محاضر للمخالفين وتطبيق العقوبات حيالهم.

وناشد رخا المواطنين، الإبلاغ عن المغاسل المخالفة للقانون، تمهيدا لإزالتها، وتوقيع العقوقات الرداعة لكل من يخالف القانون حفاظا على مياه الشرب .