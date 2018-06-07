رئيس المعاهد الأزهرية يمر على لجان الثانوية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتب لؤى على

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد محمد كليلة النموذجى بالقطامية، واطمأن على الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الامتحان، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية، وحرص على المرور على كل اللجان بالمعهد وتحدث مع الطلاب قبيل بدء الامتحان عن مستوى الامتحانات الماضية، حيث عبر الطلاب عن رضاهم حتى الآن عن مستواها.

وعقب بدء اللجنة حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على المرور على اللجان والاستماع لآراء الطلاب وبحث الشكاوى إن وجدت، أكد غالبية الطلاب أن الامتحان من المقرر ولا يوجد به أى جزئيات غامضة تؤثر على الطلاب.