الرئيسية أخبار عربية خليفة حفتر يصدر قرارا بتعيين أحمد المسمارى ناطقا رسميا باسمه الخميس، 07 يونيو 2018 03:33 م العميد أحمد المسمارى كتب أحمد جمعة إضافة تعليق أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، قرارا بتعين العميد أحمد المسمارى ناطقا باسمه بالإضافة لعمله متحدثا رسميا باسم القيادة العامة للجيش الليبى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "المسمارى": الجيش الليبى يحقق تقدما فى مدينة درنة أحمد المسمارى يكشف تفاصيل دعم قطر وتركيا للجماعات الإرهابية فى ليبيا المسمارى: أصبحنا على مشارف درنة والمرحلة الثانية من العمليات تنطلق قريباً ليبيا أخبار ليبيا اخر اخبار ليبيا أحمد المسماري الجيش الليبى مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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