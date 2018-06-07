خبير: انخفاض سعر طن الذرة 15 % بعد ضخ كميات بالسوق بواسطة شركة الوطنية

شهدت شاشات بورصة شيكاغو السلعية انخفاض فى سعر طن الذرة إلى ما يقرب من 35 سنتا / بوشل، حيث سجل أعلى سعر للذرة على تدولات تعاقدات شهر يوليو 2018 خلال الفترة السابقة 412 سنت / بوشيل وإنخفاض السعر إلى 378 / بوشيل.
وقال أحمد عامر خبير البورصات السلعية أن السوق المصرى يشهد الآن إنخفاض فى سعر طن الذرة بنسبة 15% ، فقد وصل سعر طن الذرة 3900 جنيه بدلاً من 4250 ويعود ذلك إلى دخول شركة الوطنية لمنتجات الذرة للبيع فى السوق المحلى بعرض كميات كبيرة.
وأضاف عامر، أن استمرار الانخفاض بسوق الذرة سيترتب عليه انخفاض فى سوق العلف والدواجن.
يذكر أن إنتاج مصر من الذرة يصل الى 6 ملايين طن سنوياً وذلك طبقاً للتقرير الأخير الذى أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية نهاية 2017 كما يتم استيراد مايقرب من 9 ملايين طن.
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أبو الشيماء
هناك تقصير واضح فى حل مشكلة الاكتفاء الذاتى
متى الاكتفاء الذاتى ؟ الشعب يريد أن يقرأ اكتفاء ذاتى من الذرة ........ نحن نأكل الذرة المشوى ونستورد الذرة من الخارج ........ لماذا لانضع خطة الاكتفاء الذاتى من الذرة والقمح هذا العام ويتم التطبيق فورا وتتم الزراعة فورا ............ المياه متوفرة والأراضى متوفرة ولكن العقول نائمة ولايتم اتخاذ القرار .......... مياه السيول والآبار والمياه الجوفية وتحليه المياه ........... كل هذه المياه موجودة ولكن هناك تقصير واضح فى حل هذه المشكلة . هناك تكنولوجيا GEO Thermal لتحلية المياه باستخدام حرارة باطن الأرض ولدينا مياه البحار ولدينا أكثر من 20 نقطة فى مصر تصلح لتطبيق هذا الموضوع لتحلية المياه وتوليد طاقة كهربائية