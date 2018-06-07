خبير: انخفاض سعر طن الذرة 15 % بعد ضخ كميات بالسوق بواسطة شركة الوطنية

كتب محمود الضبع

شهدت شاشات بورصة شيكاغو السلعية انخفاض فى سعر طن الذرة إلى ما يقرب من 35 سنتا / بوشل، حيث سجل أعلى سعر للذرة على تدولات تعاقدات شهر يوليو 2018 خلال الفترة السابقة 412 سنت / بوشيل وإنخفاض السعر إلى 378 / بوشيل.