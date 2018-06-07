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الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
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حى وسط القاهرة يزيل 5 "نخلات" لخطورتها على حياة أهالى الجمالية

الخميس، 07 يونيو 2018 12:38 م
حى وسط القاهرة يزيل 5 "نخلات" لخطورتها على حياة أهالى الجمالية إزالة 5 نخلات تمثل خطورة على حياة أهالى الجمالية
ماجد تمراز
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نجحت أجهزة حى وسط القاهرة برئاسة المهندس ناصر رمضان، رئيس الحى، فى إزالة 5 نخلات، كانت تمثل خطورة على المواطنين، أمام مركز شباب الجمالية بشارع المنصورية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية.

على جانب آخر، انتهت الأجهزة التنفيذية لحى الوايلى من رصف شارع "سبيل الخازندار" بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ضمن الخطة الاستثمارية للحى.

وأكد المهندس عمرو فكرى، رئيس حى الوايلى، أنه جار تطوير محيط جامعة عين شمس، بالتعاون مع طلاب كلية التربية النوعية، ضمن مبادرة "معا نرتقى".

 

إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية (1)
إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية

 

إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية (2)
إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية

 

 

إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية (3)
إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية

 

 

إزالة 5 نخلات كانت تمثل خطورة داهمة على حياة أهالى الجمالية (4)

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