حملات أمنية على مستوى الجمهورية وضبط 266 قضية تموينية

كتبت دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، وتمكنت من تحرير العديد من المحاضر والمخالفات داخل الأسواق المصرية.

جاء ذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 34 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط 243 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وايضا 23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وفى 74 مجال الغش التجارى، وضبط 814 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين وايضا 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية و5 قضايا فى مجال الأسمدة والأعلاف المحظور تداولها.