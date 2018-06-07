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حجز دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها للتقرير

الخميس، 07 يونيو 2018 03:49 م
حجز دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها للتقرير محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها فى حق مصر لكتابة التقرير.
 
 
حملت الدعوى رقم 52174 لسنه 71قضائية.
 
 
وقال المحامى حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد تكشف الدور القطرى فى التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى التى تحظر على الدول التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى.. ومن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضى الدولية ضد قطر لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار.
 
 
 

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