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حجز دعوى إلغاء قرار الأوقاف بمنع إذاعة القرآن بمكبرات الصوت فى رمضان للتقرير

الخميس، 07 يونيو 2018 03:44 م
حجز دعوى إلغاء قرار الأوقاف بمنع إذاعة القرآن بمكبرات الصوت فى رمضان للتقرير محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت  الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس ، حجزالدعوى المقامة من السيد حامد محمد ومحمود عطية المحامي، التي تطالب بوقف قرار وزير الأوقاف بمنع إذاعة القرآن الكريم من المساجد قبل وبعد الأذان وتواشيح الفجر لكتابة التقرير.
 
واختصمت الدعوى رقم 49077، وزير الأوقاف بصفته، وذكرت أن قرار وزير الأوقاف بمنع إذاعة صلاة التراويح بشهر رمضان مخالف للقانون والدستور.
 
كان د. جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أكد أن كل مساجد مصر في جميع أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قرار وقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية فى المساجد أثناء الصلاة هو إجراء تنظيمى بحت.
 
 
 

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