حبس مسجل خطر هارب من مؤبد لحيازته عقاقير مخدرة وحشيش قبل ترويجها فى العيد

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عاطل شهرته السيد السويركى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه قبل قيامه بترويج كمية من العقاقير المخدرة، ومخدر الحشيش، كان يعدها لترويجها فى عيد الفطر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العميد مجدى سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط "سيد م ح" شهرته السيد السويركى، 40 سنة عاطل، ومقيم الرويسات بلبيس، محكوم عليه فى القضية 154 جنايات أول العريش لسنة 2017 قتل عمد، عقوبة السجن المؤبد، ضبط بحوزته بندقية، و9 طلقات و20 كيس بداخله 400 قرص كبتاجون، و750 جرام حشيش، و4 لفافات بانجو تزن حوالى 10 كيلو ومبلغ مالى، والسيارة رقم ط س ط 5487، وتم ضبطه بالمدق الترابى المؤدى إلى جمعية العدلية خلف بنزيننة التعاون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27066 جنايات بلبيس.