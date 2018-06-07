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حبس المتهمين بقتل جارهم بسبب لهو الأطفال بأبوكبير بالشرقية

الخميس، 07 يونيو 2018 09:47 ص
حبس المتهمين بقتل جارهم بسبب لهو الأطفال بأبوكبير بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، اليوم، بإشراف المستسار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمين الثلاثة، بقتل جارهم بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بعزبة الخانية مركز أبوكبير،أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول""علي .ع " 25 سنة عامل عادي، ومقيم أبوكبير، لمستشفي الأحرار مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرا بأصابته.

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها، الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال،  نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجيرانه بسبب لهو الأطفال، قام علي أثرها كل من " عبد الله س م م" 24 فران، و"محمد س" و34 فران و" إسماعيل م" 19 فران مقيمين، عزبة الخانيه، التابعة لمنشية صديقي أبوكبير، بسبب لهو الأطفال والجيرة، وتم القبض علي المتهمين  وتحرر عن ذلك المحضر رقم  24296.

 

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