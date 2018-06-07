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جامعة القاهرة: إعلان نتائج الامتحانات تباعًا بعد العيد وبحد أقصى 15 يوليو

الخميس، 07 يونيو 2018 03:00 ص
جامعة القاهرة: إعلان نتائج الامتحانات تباعًا بعد العيد وبحد أقصى 15 يوليو رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات - أرشيفية
وائل ربيعى
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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسى بالكليات سيتم إعلانها تباعا بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى الحد الأقصى لإعلان جميع نتائج الامتحانات منتصف يوليو المقبل.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات تسير وفق نظام منضبط، بعد كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإدارى لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوى الاحتياجات، وعدم دخول التليفون المحمول لقاعات الامتحان.

 


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