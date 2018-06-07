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الخميس، 07 يونيو 2018 08:40 م
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تنفيذ 1402حكما وضبط 202 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 07 يونيو 2018 06:50 م
تنفيذ 1402حكما وضبط 202 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين  تنفيذ 1402 حكمًا متنوعًا منها 673حكمًا جزئيا و29 حكما مستأنفا و249 حكم غرامات، 6هاربين من أحكام جنائية و34 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 19400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 202 متهمًا هاربا محكومًا عليهم، و تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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